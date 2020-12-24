Париж, , 23:29 — REGNUM Во Франции Агентство по контролю над безопасностью лекарственных средств будет осуществлять дополнительный контроль над непредвиденными последствиями применения вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и BioNTech.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 24 декабря, представители национального агентства объявили, что оно будет следить за негативными последствиями вакцинации, которые не были выявлены на этапе разработки. Орган будет публиковать данные по своей работе еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».

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