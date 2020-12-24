Вашингтон, 24 декабря 2020, 22:41 — REGNUM О запуске процесса учреждения консульства США в Западной Сахаре написал 24 декабря американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
https://twitter.com/SecPompeo/status/1342172296975446016
Добавим, что консульство будет открыто в Дахле — городе в управляемой Марокко части Западной Сахары.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой после того, как Рабат присоединился к череде мусульманских стран, решивших установить с Израилем дипломатические отношения.
Принадлежность Западной Сахары к Марокко оспаривает Фронт ПОЛИСАРИО. Эта структура с 1979 г. признана ООН как легитимный представитель народа Западной Сахары.