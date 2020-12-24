Вашингтон, , 22:41 — REGNUM О запуске процесса учреждения консульства США в Западной Сахаре написал 24 декабря американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Помпео «Рад объявить о начале процесса учреждения консульства Соединённых Штатов в Западной Сахаре и создании поста виртуального присутствия, начинающего действовать уже сейчас».

https://twitter.com/SecPompeo/status/1342172296975446016

Добавим, что консульство будет открыто в Дахле — городе в управляемой Марокко части Западной Сахары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой после того, как Рабат присоединился к череде мусульманских стран, решивших установить с Израилем дипломатические отношения.

Принадлежность Западной Сахары к Марокко оспаривает Фронт ПОЛИСАРИО. Эта структура с 1979 г. признана ООН как легитимный представитель народа Западной Сахары.