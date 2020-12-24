Тегеран, , 22:10 — REGNUM Иран в экстренном порядке размещает возле своих ядерных объектов дополнительные средства ПВО, в том числе российского производства, считая высоко вероятными ракетные удары США, сообщает 24 декабря кувейтское издание Al Qabas, со ссылкой на неназванные иранские источники.

Уточняется, что уже усилена противовоздушная оборона иранских предприятий по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

Сообщается, что власти Ирана ожидают внезапных военных событий на фоне напряженности отношений с США и ухода президента Дональда Трампа из Белого дома.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Ирана расположено 17 ядерных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря ВМС США заявили о переброске в Персидский залив ударной атомной подводной лодки USS Georgia и двух ракетных крейсеров, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk.

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