Милан, Италия, , 21:53 — REGNUM Если нынешнее правительство Италии перестанет существовать, то новые выборы Италии могут и не понадобиться, заявил в интервью Adnkronos в четверг, 24 декабря, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони alessio85

Если в коалиции либералов и популистов произойдет раскол, то правые партии (в том числе «Вперед, Италия»), у которых в парламенте немногим менее половины голосов, смогут получить недостающие за счет некоторых депутатов от других фракций, полагает Берлускони.

По итальянским законам в случае распада коалиции президент страны может, но не обязан назначать новые выборы: также он может дать возможность депутатам актуального созыва собрать другое большинство.

Споры внутри коалиции либералов и популистов обострились в декабре 2020 года, поводом стал спор о способе управления деньгами ЕС на борьбу с коронакризисом. Впрочем, наблюдатели склонны считать, что споры носят театрализованный характер.