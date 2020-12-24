Тбилиси, , 21:50 — REGNUM Указ о назначении Георгия Гахарии премьер-министром Грузии подписала 24 декабря президент республики Саломе Зурабишвили, сообщили в её пресс-службе.

Указ подписан «в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Грузии единогласно одобрил обновлённый состав правительства, предложенный Гахарией.

Напомним, 31 октября 2020 г. в Грузии состоялись парламентские выборы — по новой избирательной системе, когда 120 из 150 депутатов избираются по партийным спискам, а остальные 30 — по мажоритарной системе.

61 место в парламенте получила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и 34 места — «Единое национальное движение». Остальным партиям досталось от одного до четырёх мест.

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