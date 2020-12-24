Киев, , 21:24 — REGNUM Украина знает о проекте опреснения воды в Крыму и готовится «обязательно найти» компанию, которая будет в нем участвовать, чтобы препятствовать реализации этого проекта, заявил 24 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, «оккупационные власти» пытаются обеспечить население Крыма пресной водой, но Киев уже начал работу для срыва этого плана.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности в январе 2021 года начать реализацию проекта по созданию системы опреснителей, чтобы решить проблему дефицита пресной воды, возникшую из-за того, что Украина после выхода Крыма из ее состава перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85% потребностей полуострова.

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