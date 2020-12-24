Милан, Италия, , 21:14 — REGNUM Brexit — это победа демократии и права граждан на свободный выбор, и теперь эта победа состоялась окончательно, написал на своей странице в Twitter в четверг, 24 декабря, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда «Лига» вернется в состав правительства Италии, это поможет налаживанию еще более тесных связей между двумя народами «во имя дружбы и взаимного уважения», отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, соглашение между ЕС и Великобританией было заключено 24 декабря.