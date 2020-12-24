Киев, , 21:11 — REGNUM Правительство Украины во время карантина проводило два «офлайн-заседания» для рассмотрения «тайных вопросов», сообщил 24 декабря министр кабинета министров Олег Немчинов.

Немчинов отметил, что упомянутые заседания были связаны «с тайными вопросами, имеющими гриф», которые невозможно провести в режиме онлайн. Он не стал уточнять хоть бы примерно, о чем идет речь, сообщает государственное информагентство «Укринформ».

Чиновник добавил, что правительственные комитеты проводятся аналогично — есть один комитет, который имеет «грифованные» вопросы, который дважды собирался по тем же вопросам тайно.

ИА REGNUM напоминает, что жесткий карантин на Украине действовал большую часть весны этого года. Решением правительства страны с 8 по 25 января 2021 года в стране также объявлен полный локдаун.