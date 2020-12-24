Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Часть контингента миротворческой миссии ООН, находящегося в Южном Судане, будет переброшена на территорию Центрально-Африканской Республики на два месяца, сообщил 24 декабря журналистам официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик.

Эта идея, предложенная генсеком ООН Антониу Гутеррешем, была одобрена на заседании СБ ООН накануне, 23 декабря. В итоге в ЦАР передислоцируют людей и военную технику: две роты миротворцев и два вертолёта.

Напомним, как ЦАР, так и Южный Судан являются горячими точками Африки: в этих республиках продолжаются военные конфликты.

Обострение в ЦАР произошло на фоне запланированных на 27 декабря выборов президента и депутатов парламента. Один из претендентов на президентское кресло (не зарегистрированный как кандидат Франсуа Бозизе) задействовал в политической борьбе военную силу.

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