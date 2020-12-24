Минск, , 20:52 — REGNUM По итогам состоявшихся 24 декабря в Санкт-Петербурге приговоров председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем подписан протокол о поставках российского газа. Он обойдётся постсоветской республике не дороже, чем в нынешнем году.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и Правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году», — проинформировала пресс-служба российского холдинга.

Минэнерго Белоруссии в сою очередь проинформировало: «Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году».

Напомним, в ходе инициированного Александром Лукашенко нефтегазового конфликта официальный Минск добивался снижения стоимости поставок российского газа в Белоруссию почти в два раза, ориентируясь на цену в Смоленской области. Так как в конце 2019 года Лукашенко запретил подписывать контракты на поставку нефти и газа из России, вследствие чего поставки нефти остановились в I квартале полностью, а газовые возобновились по временному соглашению и в дальнейшем были оформлены. При этом цена на газ для Белоруссии осталась на прошлогоднем уровне — $127 за тысячу кубометров.

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