Киев, , 20:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в 2021 году планируется открыть самую протяженную трассу в стране — от Львовской до Луганской области.

Об этом он сообщил сегодня, 24 декабря, в ходе рабочей поездки в Запорожскую область Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что вся философия действующей направлена на объединение Украины.

«Именно об этом инфраструктура… Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине — 1400 километров», — отметил президент.

В свою очередь, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальные участки будут делать в следующем. По его словам, сейчас на Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что Украина по итогам 2020 году поднялась на 126-е место в общем рейтинге качества дорог. Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») считает это большим успехом, отмечая, что в прошлом году страна занимала лишь 146-е место в соответствующем рейтинге.