Москва, 24 декабря 2020, 20:28 — REGNUM Вернуться к так называемой ядерной сделке с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) без попыток выдвигать какие-то условия призвала Соединённые Штаты официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами 24 декабря.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном возврате США к СВПД ведутся самим Вашингтоном. При этом из Штатов звучит идея о том, что договор придётся корректировать «из-за нарушений со стороны Ирана». Ни Москва, ни Тегеран не приветствуют такой вариант возврата Вашингтона к СВПД.
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