Москва, , 20:28 — REGNUM Вернуться к так называемой ядерной сделке с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) без попыток выдвигать какие-то условия призвала Соединённые Штаты официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами 24 декабря.

Захарова «Мы исходим из того, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о возможном возврате США к СВПД ведутся самим Вашингтоном. При этом из Штатов звучит идея о том, что договор придётся корректировать «из-за нарушений со стороны Ирана». Ни Москва, ни Тегеран не приветствуют такой вариант возврата Вашингтона к СВПД.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран отверг возможность пересмотра ядерной сделки