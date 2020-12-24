Кишинёв, , 20:13 — REGNUM До конца года Ион Кику, ушедший в отставку с поста молдавского премьер-министра, будет исполнять обязанности главы правительства, написал он 24 декабря в Facebook.

Кику «До 31 декабря 2020 года я буду исполнять обязанности премьера».

Чиновник добавил, что Виорика Думбрэвяну останется на этот же период и.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца — и.о. министра финансов, а Анатолий Усатый — и.о. министра экономики Молдавии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кику объявил о своём уходе с поста главы правительства Молдавии накануне, 23 декабря.

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