Сараево, , 20:18 — REGNUM Радован Ковачевич, советник сербского члена и председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, на пресс-конференции 24 декабря заявил, что необходимо разобраться в деталях скандала из-за подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову иконе.

Ковачевич сообщил, что «икона находилась в частной собственности одной семьи из Баня-Луки, у которой она находилась более 15 лет».

Он отметил, что существуют также разногласия по поводу стоимости самой иконы.

«Икона, конечно, является чрезвычайно ценной с точки зрения того, что она была освящена православной церковью, что выше каких-либо материальных понятий», — подчеркнул Ковачевич.

Он указал, что икона прошла проверку Интерполом и не находится в розыске.

«Я считаю, что общественности известно, что существует база Интерпола, которая образована в 1951 году после Второй мировой войны, когда большое количество произведений искусства было украдено. И в базе данных об антиквариате Боснии и Герцеговины нет никаких сведений об этой иконе», — отметил Ковачевич.

Напомним, Лавров 14 и 15 декабря посетил с официальным визитом Боснию и Герцеговину. Члены президиума республики Шефик Джаферович и Желько Комшич отказались встречаться с ним потому, что он якобы проявил неуважение к государству Босния и Герцеговина, встретившись в первую очередь с представителем Республики Сербской Милорадом Додиком.

Когда Лавров уехал, разгорелся новый скандал: Киев предъявил претензии на подаренную главе МИД РФ икону, заявив о том, что на её обратной стороне находится печать, которая доказывает её подлинность и принадлежность УССР. МИД России принял решение вернуть икону дарителям, чтобы её история была уточнена по линии Интерпола.

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