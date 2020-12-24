Киев, , 20:12 — REGNUM Вызов главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в генеральную прокуратуру страны вполне оправдан, и есть дают основания для его отстранения с должности.

Об этом заявил вечером 24 декабря представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

Вениславский напомнил, что в СМИ опубликована запись разговора между Тупицким и бизнесменом Владиславом Дрегером, сделанная на встрече в октябре 2018 года. При этом Дрегер записывал разговор в рамках сотрудничества со следователями генпрокуратуры и СБУ.

«По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, легальные и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное слежения и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и Тупицкий был вызван для объявления о подозрении», — рассказал представитель президента.

Он отметил, что по записям точно можно сделать вывод, что Тупицкий как минимум не соответствует критериям судьи конституционного суда Украины, которые закреплены в конституции.

«Например, это высокие моральные качества, которых в таком случае нет, и профессионализм, который также под сомнением», — резюмировал Вениславский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что главу Конституционного суда УкраиныАлександра Тупицкого на 28 декабря вызвали в офис генерального прокурора страны для проведения неких «процессуальных действий».