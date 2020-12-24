Донецк, , 20:04 — REGNUM Десять мощных взрывов прогремели утром 24 декабря на подконтрольной ВСУ территории, сообщает Донецкое агентство новостей.

Взрывы прогремели в 9:30 мск в стороне Авдеевки к северу от Донецка в окрестностях посёлка Опытное. Этот населённый пункт расположен менее чем в двух километрах от взлётно-посадочной полосы бывшего аэропорта им. Прокофьева.

Отмечается, что звуки этих взрывов были слышны в ряде районов Макеевки и Донецка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 декабря ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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