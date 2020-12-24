Тбилиси, , 19:17 — REGNUM Единогласно одобрил состав правительства Грузии во главе с Георгием Гахарией парламент республики, сообщили 24 декабря в пресс-службе главного грузинского законодательного органа.

Как заявил председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, за предложенный Гахарией состав правительства проголосовали все 85 присутствовавших депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гахария 18 декабря направил на утверждение в парламент список обновлённого состава правительства.

В списке министров произошла только одна замена — новым министром юстиции назначается Гочи Лорткипанидзе. Остальные министры — те же, что были в предыдущем правительстве.

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