Москва, 24 декабря 2020, 18:55 — REGNUM Абсурдными назвала звучащие в адрес России обвинения в попытках «подорвать единство православного мира» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами 24 декабря.
Комментируя прозвучавшие на состоявшимся в Греции международном форуме религиозной дипломатии «Религия и вызовы нового десятилетия» заявления, будто бы Россия «подрывает единство православного мира и вмешивается во внутренние дела православных стран», Захарова отметила:
Она подчеркнула, что Вашингтон навязывает эту точку зрения своим союзникам, как и свою трактовку раскола украинской православной церкви.
Напомним, видеоконференция «Религия и вызовы нового десятилетия» состоялась в Греции 9−10 декабря.
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