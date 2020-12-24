Киев, , 18:53 — REGNUM Украина отныне производит собственные лопасти для вертолетов, которые уже были успешно испытаны на предприятии «Мотор Сич».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 декабря, во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Он заявил, что это «очень символично» и при этом «очень патриотично».

«Мы производим наши современные украинские лопасти… а раньше покупали их только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях», — подчеркнул Зеленский.

В ходе представления прозвучала информация, что на «Мотор Сичи» последние несколько лет работали как раз над созданием лопастей. Всего планируют запустить в серийное производство порядка 60 комплектов лопастей в год, а в 2021 году в ходе пилотного проекта — 20.

«Мы хотели показать реальный украинский вертолет теперь уже с отечественными лопастями… Все то, что вы сегодня видите, было сделано руками и мозгами украинских инженеров, ученых и рабочих… Лопасти для тяжелых вертолетов ранее выпускали раньше только США, Россия и Китай. Сектор тяжелых вертолетов занимает 17% от общего числа выпускаемых вертолетов и это достаточно большой показатель», — рассказал президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Пресс-служба офиса президента уточняет, что в рамках рабочей поездки Зеленский посетил предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром». Президент ознакомился с основными показателями и концепцией корпоратизации «Укроборонпрома», которая уже стартовала и предусматривает трансформацию концерна в современные холдинги, а также внедрение системы корпоративного управления.