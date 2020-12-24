Москва, , 18:48 — REGNUM Пока власть не заявит во всеуслышание о провале курса на вхождение России в Запад, начатого еще Юрием Андроповым, никакой солидаризации с курсом власти быть не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

«Я считаю совершенно твёрдо, надо сказать о провале проекта вхождения в Запад. Как угодно, но от первого лица. Надо сказать: «Был проект, он был долгим, мы хотели… с одной стороны, появилось это нежелание Запада, а с другой стороны, этот Запад стал менять, что в этот Запад гомосексуализма, лесбиянства, разрушения семей и бог знает еще какого хаоса мы уже не хотим. Мы принимали Запад как классические ценности буржуазные, морали, церкви… Мы в этот Запад не хотим, он не наш». Когда это будет сказано ясно главой государства, я скажу, вот этот курс я поддерживаю», — заявил Кургинян.

По его словам, пока всего этого нет, имеет место постоянная двусмысленность курса, которая объясняется желанием и инерционными надеждами (уже исчерпанными) каким-то образом с Западом помириться.