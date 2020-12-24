Москва, , 18:38 — REGNUM Путин верит в маневр, но России предписано стратегическое одиночество, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Кургинян отметил, что, в отличие от Путина, он не верит в бесконечные возможности баланса и выстраивания компромиссных отношений с недоброжелателями из-за рубежа. При этом Путин считает, что есть возможности маневрирования.

«А нет этой возможности. Путин твердо верит в маневр. Как я могу останавливать подобную веру, во-первых, кто я такой, во-вторых, никто мне настолько не верит, а в-третьих, кто сказал, что я прав. Но я не верю в это, я не верю в дружественную России Турцию. Ну не верю, всё. Я мог бы в нее поверить в условиях кемализма. Я не верю, что неоосманизм совместим с Россией», — заявил Кургинян, добавив, что в этом он совершенно не сходится с верой Путина в возможность компромисса.

При этом Кургинян признал и выдающиеся заслуги Путина перед Россией. Главной его заслугой является то, что он сдержал резкое падение России с последующим обрушением. Путин же задержал этот тренд стремительного падения, сделав его не столь стремительным.

«Он сдержал этот тренд, но я не считаю, что он его переломил. Поэтому я всегда буду поддерживать его против всех деструкторов, потому что я верю, что он не деструктор. И я никогда не буду сливаться ни в каком экстазе с партиями власти, потому что я не верю в этот курс. Я считаю, что все, что нам остается, — это одиночество, мобилизационный режим и перевод части общества на основе идеологии на рельсы мобилизации», — продолжил эксперт.