Аддис-Абеба, , 18:31 — REGNUM Военные Эфиопии уничтожили группу боевиков-гумузов, атаковавших крестян-шинаша на западе страны, 24 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному отчету, в результате боестолкновения були убиты 42 вооруженных бандита. Потери со стороны правительственных сил не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря боевики напали на деревню Бекоджи в провинции Бенишагуль-Гумуз. В результате нападения были убиты более 100 крестьян, в основном народности шинаша.

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