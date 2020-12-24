Москва, , 18:15 — REGNUM Путин не человек денег, он человек власти в грубом ее понимании, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Президент России Владимир Путин произвел на Кургиняна два твердых впечатления.

«Первое, это когда я сказал, что лучше умереть, чем увидеть распад России, то у него по лицу прошли судороги. Он не Смоктуновский, он не может так притворяться, а не Буш и никто, чтобы при мне притворяться. Было ясно, что он эту тему распада переживает всем своим естеством, что она у него в центре, он не хочет этого распада», — заявил Кургинян.

А второе впечатление, которое произвел на Кургиняна президент, было связано с тем, что Путин совершенно не является человеком денег, что ему наиглупейшим образом приписывается.

«Он вообще не человек денег. Ну что я могу сказать, мимолетные впечатления… но я всё-таки театральный режиссер. Я этих людей денег видел дофига… Он не человек денег, он человек власти, прошу прощения, в ее грубом, прямом понимании. И он совершенно не хочет конкурировать с Абрамовичем, образно говоря, у кого больше золота в Роллс-Ройсе, он, опять же образно говоря, хочет, чтобы когда его кортеж едет, Абрамович лежит», — продолжил политолог.

По его словам, нужно совершенно не разбираться в людях, чтобы не видеть, где люди денег, а где люди власти. Кургинян подчеркнул, что он не утверждает, что Путин идеалист или ангел во плоти, но он — человек, который очень просто понимает власть в простейших формах доминирования.