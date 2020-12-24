Москва, , 18:08 — REGNUM Разрушение ливийской государственности — дело рук США и их союзников, претензии к России из-за Ливии неправомочны, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хищник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Захарова «Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии на Триполи в прошлом, 2019 году».

Российский дипломат напомнила, что Москва убеждала «лидеров восточноливийского лагеря вернуться за стол переговоров», причём сразу после начала упомянутой военной операции. Затем в городе Стамбуле (Турция) Москва и Анкара «заложили основу для будущего соглашения о перемирии» (Берлинское соглашение).

Что касается обвинений со стороны США в адрес России, якобы нарушающей запрет на поставки оружия в североафриканскую республику, то это не более чем бездоказательные «вбросы», отметила дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с одной из сторон конфликта в Ливии — с главой ливийского Правительства национального согласия Мухаммедом Сиялой.

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