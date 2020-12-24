Москва, 24 декабря 2020, 18:08 — REGNUM Разрушение ливийской государственности — дело рук США и их союзников, претензии к России из-за Ливии неправомочны, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат напомнила, что Москва убеждала «лидеров восточноливийского лагеря вернуться за стол переговоров», причём сразу после начала упомянутой военной операции. Затем в городе Стамбуле (Турция) Москва и Анкара «заложили основу для будущего соглашения о перемирии» (Берлинское соглашение).
Что касается обвинений со стороны США в адрес России, якобы нарушающей запрет на поставки оружия в североафриканскую республику, то это не более чем бездоказательные «вбросы», отметила дипломат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с одной из сторон конфликта в Ливии — с главой ливийского Правительства национального согласия Мухаммедом Сиялой.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ назвал дату переговоров Москвы и Триполи