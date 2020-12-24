Подгорица, 24 декабря 2020, 18:15 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на пресс-конференции 24 декабря заявил, что Черногория не будет пересматривать решения о признании Косово и введении санкций в отношении России. Он добавил, что это политическая реальность, а не его личное желание. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
Напомним, весной 2014 года Черногория, следуя указаниям из Брюсселя, ввела санкции против России. 9 октября 2008 года Черногория признала самопровозглашенную независимость Косово. 15 января 2010 года Косово и Черногория установили официальные дипломатические отношения.
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