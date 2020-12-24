Подгорица, , 18:15 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на пресс-конференции 24 декабря заявил, что Черногория не будет пересматривать решения о признании Косово и введении санкций в отношении России. Он добавил, что это политическая реальность, а не его личное желание. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«В парламенте Черногории сегодня недостаточно воли для принятия таких решений, о которых вы говорите. И это не имеет никакого отношения к моей карьере. Даже если моя карьера завершится прямо сейчас, Черногория не будет иметь достаточно води для принятия решения по Косово или России». Кривокапич

Напомним, весной 2014 года Черногория, следуя указаниям из Брюсселя, ввела санкции против России. 9 октября 2008 года Черногория признала самопровозглашенную независимость Косово. 15 января 2010 года Косово и Черногория установили официальные дипломатические отношения.

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