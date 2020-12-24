Москва, , 17:54 — REGNUM Смыслом митингов на Болотной в 2011 году было продлить президентские полномочия Дмитрия Медведева с целью недопущения к власти Владимира Путина вновь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

Протестующие на проспекте Академика Сахарова 24 декабря 2011 года (сс) Bogomolov.PL

«Что касается самой этой Болотной, она была руководима либеральный крылом Кремля. Ближайшие люди из этого либерального Кремля приезжали к госпоже Синдеевой [руководитель телеканала «Дождь»] просто с деньгами и заданием. Я видел, что происходит с Болотной. Болотная чего хотела… этот бритоголовый левак Удальцов сел когда и говорит: «Дмитрий Анатольевич, объявите выборы нечестными, снимите тех, кто избирается, полгода вашей власти и идите сами на выборы, это наше предложение вам». Он в эфир это сказал!» — заявил Кургинян.

Таким образом, единственным ключевым смыслом митингов на Болотной было признать выборы нечестными не ради Зюганова, а чтобы снять Путина с президентской гонки и дальше идти на выборы в новом составе. И в этом новом составе, добавил Кургинян, будет такой хаос, что и Медведева там близко не будет.

«Когда Путин не согласился на вхождение в Запад по частям, стало ясно, что он стал главным препятствием, и весь этот центр, центристы, правые и левые начали объединяться, только бы в этот капкан взять», — продолжил политолог.