Киев, , 17:36 — REGNUM Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в офис генерального прокурора страны для проведения неких «процессуальных действий».

Об этом вечером 24 декабря со ссылкой на свои источники сообщили сразу несколько центральных СМИ страны.

Для вручения повестки в КСУ прибыли сотрудники государственного бюро расследований Украины (ГБР).

Уточняется, что Тупицкого вызвали на 28 декабря, но в рамках расследования какого именно дела — точной информации нет. Предположительно, речь идет об уголовном деле, которое было открыто еще в 2013 году и касается незаконной приватизации одного из заводов в Донецкой области.

Пресс-служба Конституционного суда пока не выступила с комментарием по этому поводу. Пресс-служба ГБР также пока не делала никаких заявлений.

ИА REGNUM напоминает, что с конца октября на Украине продолжается противостояние офиса президента Зеленского с Конституционным судом, после того как КСУ принял решение, отменяющее часть антикоррупционной реформы. По сути, президент Зеленский с тех пор ищет способы разогнать нынешний состав суда, и для консультаций по этому вопросу привлек Венецианскую комиссию.