Приштина, , 17:54 — REGNUM Депутат парламента Косово от оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Дималь Баша 23 декабря в эфире телепередачи Debat Plus на телеканале RTV Dukagjini заявил, что члены албанской диаспоры, живущие за рубежом, не делают разделения между «нами» и «ими», как это делают албанцы, живущие в Косово, и могут сыграть важную роль в развитии края, используя приобретенные в других странах навыки.

Никто не отправился туда от большого счастья, но все от отчаяния. Мы должны предпринять все усилия, чтобы они вернулись в Косово, потому что они представляют из себя добавочную стоимость. Если мы будем их шельмовать, они не вернутся в Косово.

Дималь Баша .У диаспоры все — статус, образование, финансы — лучше, чем то, что у нас, в Косово. Они могут оценить ситуацию лучше, чем кто-то в Косово. У них здесь есть свои участки, свои дома и никому ничего не должны, их не за что осуждать.

«Диаспора — это счастливая монета, которой мы должны воспользоваться», — подчеркнул политик.

Баша рассказал о том, что некоторое исследование показало, что каждая семья из диаспоры приезжает в Косово минимум 2−3 раза в год и тратит при этом не меньше трех тысяч евро.

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