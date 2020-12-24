Приштина, 24 декабря 2020, 17:54 — REGNUM Депутат парламента Косово от оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Дималь Баша 23 декабря в эфире телепередачи Debat Plus на телеканале RTV Dukagjini заявил, что члены албанской диаспоры, живущие за рубежом, не делают разделения между «нами» и «ими», как это делают албанцы, живущие в Косово, и могут сыграть важную роль в развитии края, используя приобретенные в других странах навыки.
«Диаспора — это счастливая монета, которой мы должны воспользоваться», — подчеркнул политик.
Баша рассказал о том, что некоторое исследование показало, что каждая семья из диаспоры приезжает в Косово минимум 2−3 раза в год и тратит при этом не меньше трех тысяч евро.
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