Москва, , 17:19 — REGNUM Вся ультрапрозападная либеральная оппозиция в образе видных ее деятелей так или иначе является агентурой части еще советских и постсоветских спецслужб, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

«Мы говорим «Белковский», подразумеваем — кто? Мы говорим «эти люди», подразумеваем — кто? В первом приближении мы все время видим пресловутую агентуру советского Пятого управления, то есть [Филиппа] Бобкова… То, как он работал и результаты этой работы, они очень яркие. Как наша творческая интеллигенция о нем говорит, с каким придыханиям о нём говорят», — заявил Кургинян.

Политолог также рассказал, каково было удивление сотрудников Бобкова, когда тот перешел к Гусинскому. Дело в том, что они присутствовали на коллегиях этого управления, где Бобков выступал с яростно антисионистских позиций.

«И с этого момента начался конфликт старый Цвигун—Цинёв, а потом Бобков и всё то, что ассоциируется с военной контрразведкой, вот этими управлениями, и он продолжается. Вот эта часть, которая не согласна на дальнейшее расчленение России, и какие-то части, которые согласны, они держат свою агентуру, и они же перестукиваются с Западом», — продолжил Кургинян.

По его словам, при нынешней системе всегда будет существовать НТС-овская фронда, которая будет стремиться скинуть Путина. Эта фронда выжидает, пока центризм в России исчерпается так же, как ушло в свое время либеральное крыло.

«И вот тогда псевдоправое крыло этой антисоветской системы начнет объединяться с псевдолевым… Есть два крыла НТС — «Демократический союз» и «Память», и западные кураторы наложили запрет на любые их взаимные обвинения», — отметил Кургинян.