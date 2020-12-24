Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Конгрессмены от демократической партии США намерены срочно рассмотреть закон о выплате $2000 каждому американцу, 24 декабря сообщает агентство Reuters.

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В случае принятия этого предложения большинством голосов Палаты представителей инициатива пойдет в дополнение к принятому Конгрессом, но пока не подписанному президентом США Дональдом Трампом законопроекту о бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Трамп потребовал от Конгресса срочно изменить проект бюджета и заявил, что размер «коронавирусной» помощи каждому гражданину должен составлять $2000, а не $600.

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