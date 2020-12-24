Москва, , 17:13 — REGNUM Желание помешать новой американской администрации наладить сотрудничество с Россией, в том числе в сфере международной информационной безопасности, является причиной обвинений Москвы в кибератаках, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891

Захарова «Уходящая администрация пытается максимально усложнить российско-американское сотрудничество, подорвать здоровую конкуренцию на глобальных рынках».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдеп обвинил Россию в причастности к кибератакам на госструктуры в США. После этого избранный президент Штатов Джо Байден призвал Дональда Трампа как действующего президента найти, кто несёт ответственность за случившееся.

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