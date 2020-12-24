Москва, 24 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Желание помешать новой американской администрации наладить сотрудничество с Россией, в том числе в сфере международной информационной безопасности, является причиной обвинений Москвы в кибератаках, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891
Джеймс Энсор. Борьба скелетов за маринованную сельдь. 1891
«Уходящая администрация пытается максимально усложнить российско-американское сотрудничество, подорвать здоровую конкуренцию на глобальных рынках».
Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдеп обвинил Россию в причастности к кибератакам на госструктуры в США. После этого избранный президент Штатов Джо Байден призвал Дональда Трампа как действующего президента найти, кто несёт ответственность за случившееся.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден призвал Трампа выявить ответственных за «кибератаки из России»