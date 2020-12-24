Киев, , 17:12 — REGNUM Правительство Украина не отменит и не перенесет жесткий карантин, который должен быть введен в стране с 8 по 24 января.

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Об этом на брифинге сегодня, 24 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что министерство здравоохранения на фоне новогодних мероприятий ожидает роста количества больных на Украине уже в ближайшее время, и не видит никаких предпосылок для отмены локдауна. Степанов напомнил, что в январе на Украине традиционно наблюдается рост количества больных гриппом.

«Нам нужно зайти в февраль с минимальным количеством больных… это очень важно. Поэтому ни о каком переносе жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что во второй половине декабря на Украине, согласно официальной статистике, несколько стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В частности, регистрируется до 10 тыс. новых случаев в день, хотя в начале месяца было 12−15 тыс. Вместе с тем, судя по открытой информации, лаборатории страны просто снизили количество проводимых тестов, видимо для того, чтобы показать — введение властью в ноябре карантина выходного дня было правильным решением.