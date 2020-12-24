Париж, , 17:14 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс отправится 31 декабря с двухдневным рабочим визитом в Чад, где встретится с президентом страны Идрисом Деби. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Le Figaro.

В ходе визита главу французского правительства будут сопровождать министр Вооруженных сил Флоранс Парли и официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Лидеры двух государств обсудят предстоящие выборы в ряде африканских стран и ход антитеррористической операции «Бархан».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ военно-воздушным силам страны осуществить демонстративный пролет над Центральноафриканской Республикой (ЦАР) для «создания эффекта присутствия».

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