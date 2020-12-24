Киев, , 16:50 — REGNUM На Украине политики и эксперты обсуждают решение МИД страны демонтировать все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях, принятое под давлением США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 23 декабря стало известно, что заместитель госсекретаря США Кит Крач обсудил этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в результате чего было вынесено решение.

«Министерство иностранных дел Украины решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — заявил Крач напомнив заодно, что украинская власть отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания «умного города», отдав предпочтение американской Cisco.

В официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Верховной рады) отмечается, что таким образом фактически по прямому приказу из США Украина отказалась использовать оборудование технологического гиганта, китайской компании Huawei. Это является очередным подтверждением унизительного колониального статуса Украины и несет непоправимый ущерб национальным интересам страны, утверждают в оппозиции. Примечательно, что о, якобы, решении украинских властей об отказе от сотрудничества с китайской компанией на весь мир сообщил американский дипломат.

«Как заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Соединенные Штаты запретили Украине сотрудничество с ведущим мировым инновационным и технологическим гигантом Huawei и обязали демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование этой компании. Примечателен сам факт: об отказе от сотрудничества с Huawei сообщили не власти Украины, а американский дипломат, как будто отчитывающийся перед своим руководством о выполнении задания на подконтрольной территории. Первым распоряжение США кинулся выполнять МИД Украины, заявив, что демонтирует все оборудование Huawei, размещенное на ведомственных зданиях», — говорится в заявлении ОПЗЖ. А также подчеркивается, что в последнее время США все чаще беспардонно вмешиваются во все внутренние дела Украины, а свои решения наша власть принимает исключительно под диктовку Вашингтона», — говорится в заявлении.

Политическая сила напоминает другие недавние случаи запретов для официального Киева со стороны США.

«Украине запрещают покупать и производить российскую вакцину, обещая приоритетные поставки американской, а потом выясняется, что это было просто обещание. Украине якобы бесплатно поставляют старые пограничные американские катера, а позже оказывается, что это обернулось для нашей страны затратами, выраженными семизначными суммами в долларах США. Китайские инвесторы вкладывают миллиарды долларов в развитие запорожского завода «Мотор Сич», а затем выясняется, что они вынуждены обращаться в украинские суды, так как американцы запретили Украине сотрудничать с КНР в этой сфере», — констатируют в ОПЗЖ.

При этом отмечается, что за последние три года именно компания Huawei совместно с украинскими операторами способствовала стремительному переходу с 2G на 4G в Украине, что позволило ускорить этот процесс на 3−5 лет по сравнению с другими странами. Более 200 украинских компаний успешно сотрудничают с китайским информационным гигантом. Очевидно, заявляет партия, что США просто используют Украину в своей торговой войне с Китаем, который является ведущим торгово-экономическим партнером Украины. Если Китай в ответ закроет свои рынки для украинских экспортеров, то это будет иметь катастрофические последствия. И если действующая власть этого не понимает, то она должна уйти в отставку.

«ОПЗЖ считает недопустимым втягивание нашей страны в торговую войну США с КНР. В условиях, когда рынки Евросоюза и США остаются фактически закрытыми для украинских экспортеров, отказ от сотрудничества с фирмой Huawei закроет доступ нашим экспортерам и на рынки Китая. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины, под влиянием Запада уже давно отказавшейся от рынков стран СНГ и продолжающей терять свои технологичные производства, поскольку экспортировать их продукцию некуда. Потеря китайских инвестиций и отказ от высоких технологий, которые передает компания Huawei, поставят крест на восстановлении украинской экономики и ее инновационном развитии», — заявляют в партии.

Действующая власть Украины, подчеркивают в ОПЗЖ, даже не особо стремится скрыть, что последовательно реализует план «вашингтонского обкома» по превращению нашей страны в колониальный, отсталый аграрный придаток Запада.

«Ключевую ответственность за такую «политику» уничтожения украинской независимости несут Президент В. Зеленский и его окружение. И за эти действия, направленные в ущерб национальным интересам Украины, они должны уйти в отставку», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно публично заявлял, что выполнение такого рода «хотелок» МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.