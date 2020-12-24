Тегеран, , 16:47 — REGNUM Что бы ни сделал Дональд Трамп сейчас, на завершающей стадии своего президентства в США, он понесёт ответственность за свои действия, написал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Комментируя обвинения со стороны Трампа, будто бы Иран причастен к атакам на дипломатические объекты США в Ираке, Зариф заявил:

Зариф «Трамп понесёт полную ответственность за любые авантюрные действия на завершающем этапе».

Напомним, ранее глава США заявил, что в ракетных атаках на американское посольство в Ираке виноват Тегеран. Он пригрозил Тегерану наказанием, если выяснится, что погибли граждане США.

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