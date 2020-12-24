Киев, , 16:42 — REGNUM Противостояние с Россией является главной задачей украинской внешней политики, заявил 24 декабря на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Брифинг транслировался на странице украинского МИД в Facebook.

«Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности», — заявил Кулеба.

Другими приоритетами для Киева Кулеба считает сотрудничество со странами Африки, привлечение инвестиций, политику в отношении украинцев, живущих и работающих вне страны и борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что его ведомство намерено и дальше обсуждать вопрос Крыма, избавившегося от Украины в 2014 году после нацистского переворота в Киеве.

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