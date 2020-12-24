Москва, , 16:39 — REGNUM Существует очень прочная связь между украинскими бандеровцами и русскими власовцами, и эта связь закреплена на международном уровне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

«Что такое эта группа, которая все время призывает к уменьшительному русизму? Уменьшительный русизм. Вопрос не в том, насколько люди в русскую сторону националисты, да сколько угодно. Вопрос в том, что они уменьшительные националисты. Вот это постоянное желание уменьшить территорию… всех этих людей с таким окрасом почему-то всегда окормлял Белковский, сказавший, что Шестой флот США должен ударить ядерным оружием по Крыму и оставшийся все равно рукопожатным в неких кругах», — заявил Кургинян.

По его словам, все эти группы не успокоятся, пока они снова не осуществят то, что некогда затеял писатель Валентин Распутин, который предположил РСФСР выйти из состава СССР, потому что «чурки надоели». И блогер Алексей Навальный, который также известен связями с националистами-уменьшителями, в этой игре является очень маленькой фишкой.