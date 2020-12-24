Москва, 24 декабря 2020, 16:39 — REGNUM Существует очень прочная связь между украинскими бандеровцами и русскими власовцами, и эта связь закреплена на международном уровне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
По его словам, все эти группы не успокоятся, пока они снова не осуществят то, что некогда затеял писатель Валентин Распутин, который предположил РСФСР выйти из состава СССР, потому что «чурки надоели». И блогер Алексей Навальный, который также известен связями с националистами-уменьшителями, в этой игре является очень маленькой фишкой.