Москва, , 16:32 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегой из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой состоится 30 декабря в Москве, сообщила 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «30 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии».

Лавров обсудит с Сиялой ситуацию в Ливии. Москва намерена поднять вопрос об укреплении режима прекращения огня в стране, а также тему «продвижения политического процесса в рамках решений Берлинской мирной конференции и резолюции СБ ООН 2510 с акцентом на повышение роли России в содействии скорейшему достижению ливийского урегулирования».

Напомним, Берлинская мирная конференция по Ливии состоялась в столице Германии 19 января 2020 г. В ней участвовали представители обеих сторон конфликта — ПНС (в частности его глава Фаиз Сарадж) и Ливийской национальной армии (её командующий Халифа Хафтар). Прямых переговоров между Сараджем и Хафтаром не было.

Участвовали также представители России, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Турции, Египта и ОАЭ.

По итогам переговоров была принята резолюция, согласно которой процесс урегулирования в Ливии предлагается разделить на шесть пунктов, включая, помимо прекращения огня, эмбарго на поставки оружия в Ливию, политический процесс, реформу сектора безопасности Ливии, экономическую реформу и уважение гуманитарных прав и прав человека.

Документ не был подписан Хафтаром, но глава ЛНА согласился на прекращение огня. В начале февраля 2020 г., в рамках реализации договорённости, начала действовать Совместная военная комиссия из пяти представителей от ЛНА и пяти — от ПНС. Между тем боевые действия в Ливии продолжаются.

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