Москва, 24 декабря 2020, 16:29 — REGNUM Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) после бегства из Славянска в 2014 году и предательства ДНР хотел разобраться с Кургиняном под камеру, когда тот единственный прямо назвал предательство предательством, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
В том же помещении находились осетины. Один из них с пулеметом начал считать до трех, обещая уничтожить всех, кто не успеет убежать, пока он ведет счет. В итоге стрелковские «захватчики» убежали прочь, и операция по захвату Кургиняна не состоялась.
После этого своего фиаско звонит Стрелков и начинает рассказывать Кургиняну, как то, по его мнению, здорово выступил в интервью и начал приглашать его приехать к нему для переговоров. Кургинян заявил, что на территорию Стрелкова он не поедет, но готов встретиться на нейтральной территории, о чем и было договорено. Однако вскоре Стрелков заявил, что ему пиарщики запрещаются видеться с Кургиняном на нейтральной территории.
Однако, Сртелков, несмотря на все им содеянное и даже несмотря на очевидную попытку мятежа, не был осужден. И это говорит о том, что власовское подполье, имеющее очень мощные позиции в России и находящееся в тесной связке с бандеровцами.