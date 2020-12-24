Москва, , 16:29 — REGNUM Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) после бегства из Славянска в 2014 году и предательства ДНР хотел разобраться с Кургиняном под камеру, когда тот единственный прямо назвал предательство предательством, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».

«Он позвонил мне после скандально известного моего интервью, на котором я все сказал, у меня действительно была в кармане граната Ф1, а они прислали машину полупьяных автоматчиков, которые должны были меня захватить…», — заявил Кургинян.

В том же помещении находились осетины. Один из них с пулеметом начал считать до трех, обещая уничтожить всех, кто не успеет убежать, пока он ведет счет. В итоге стрелковские «захватчики» убежали прочь, и операция по захвату Кургиняна не состоялась.

«Они хотели это сделать прямо во время интервью, поэтому и граната, если их будет много, можно ее и взорвать, ничего особенного. Пусть журналисты знают, что они тоже участники шоу», — продолжил политолог.

После этого своего фиаско звонит Стрелков и начинает рассказывать Кургиняну, как то, по его мнению, здорово выступил в интервью и начал приглашать его приехать к нему для переговоров. Кургинян заявил, что на территорию Стрелкова он не поедет, но готов встретиться на нейтральной территории, о чем и было договорено. Однако вскоре Стрелков заявил, что ему пиарщики запрещаются видеться с Кургиняном на нейтральной территории.

«Главное было добраться живым назад. Из Донецка перехватывали два раза по дороге. Но уж когда я добрался уже до Ростова… И потом прилетел в Москву и все прочее и начались переговоры. А в переговорах информацию не в бочку же солить, она должна разбираться. Он был снят», — продолжил Кургинян.

Однако, Сртелков, несмотря на все им содеянное и даже несмотря на очевидную попытку мятежа, не был осужден. И это говорит о том, что власовское подполье, имеющее очень мощные позиции в России и находящееся в тесной связке с бандеровцами.