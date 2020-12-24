Варшава, , 16:28 — REGNUM С начала 2021 года внесен ряд изменений в правила польского языка, которые допускают использование феминитивов в официальных документах. Об этом сообщает Onet.pl.

Новые правила означают, что с 1 января женские формы должностей и статусов будут считаться грамматической нормой. Например, prezydentka, inspektorka, liderka, sekretarka, gorniczka, что на русском языке звучало бы как «президентка», «инспекторка», «лидерка», «серкетарша», «шахтёрка».

Данные правила были введены по инициативе Совета женщин Варшавы, которые обратились с соответствующей просьбой к филологам в Польскую академию наук. Кроме того, придание официального статуса феминитивам обещал мэр Варшавы, экс-кандидат в президенты Польши от либеральной оппозиции Рафал Тшасковский.

В настоящее время в польском языке феминитивы используются отчасти в разговорной речи, а также в публицистике, но не в официальных документах.