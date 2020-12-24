Москва, , 16:05 — REGNUM Законопроект об освещении работы парламентских партий в СМИ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Для обеспечения принципа равенства парламентских партий при реализации ими права на освещение их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами предлагается учитывать критерий объема зрительской аудитории общероссийской телепрограммы (телепередачи), радиопрограммы (радиопередачи) и региональной телепрограммы (телепередачи), радиопрограммы (радиопередачи), разница которого при освещении деятельности какой-либо парламентской партии не должна составлять более 5% по отношению к другим парламентским партиям по итогам каждого календарного месяца, следует из законопроекта.

Действующая редакция федерального закона «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» устанавливает общие принципы освещения деятельности парламентских партий государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами. Однако парламентарии считают нынешние гарантии недостаточными.