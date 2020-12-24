Москва, 24 декабря 2020, 16:00 — REGNUM В администрации президента РФ не слышали заявлениях в адрес России о якобы причастности Москвы к протестам в Белоруссии, которые начались в республике после выборов главы государства. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков добавил, что если даже разные небылицы публикуют, то уж это тогда бы точно появилось в прессе.
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Добавим, что по данным РИА Новости, заявление о «российском следе» в беспорядках в стране, в том числе со ссылкой на дело бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико, якобы сделал один из руководителей спецслужб Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу же после объявления предварительных итогов голосования, по результатам которых уверенную победу одержал действующий главы государства Александр Лукашенко, набравший в итоге более 80% голосов избирателей, несогласные с таким исходом выборов вышли на улицы и устроили массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Митинги и протестные акции продолжаются в республики до сих пор.