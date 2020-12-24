Екатеринбург, 24 декабря 2020, 16:01 — REGNUM Политический активист Александр Куделькин заявил, что готов занять должность главы Екатеринбурга. Об этом он написал в Facebook.
Куделькин состоит в партии «Яблоко» и намерен принять участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга.
«Пересмотреть Бюджет Города — он не имеет никакого отношения к реальной жизни. Начать с сокращения минимум в два раза «Общегосударственных вопросов», — так описывает активист свои первые шаги на посту мэра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о желании принять участие в аналогичном конкурсе заявил общественник Дмитрий Калинин.
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