Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Политический активист Александр Куделькин заявил, что готов занять должность главы Екатеринбурга. Об этом он написал в Facebook.

Куделькин состоит в партии «Яблоко» и намерен принять участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга.

«Пересмотреть Бюджет Города — он не имеет никакого отношения к реальной жизни. Начать с сокращения минимум в два раза «Общегосударственных вопросов», — так описывает активист свои первые шаги на посту мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о желании принять участие в аналогичном конкурсе заявил общественник Дмитрий Калинин.

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