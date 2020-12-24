Варшава, , 15:55 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в интервью для Gośc Niedzielny заявил, что массовые протесты, которые продолжаются в Польше против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов, «подогреваются преднамеренными фейками».

»Протестующие за право на аборт не имеют под собой ни серьезной политической базы, ни программы, ни реального желания на диалог. Их разогревают сугубо эмоциями. Протесты и погромы подогреваются преднамеренными фейками», — утверждает президент.

По его мнению, если бы протестующие реально желали добиться компромисса и были обеспокоены сугубо ситуацией с запретом абортов, они бы положительно восприняли шаги правительства по откладыванию узаконивания решения Конституционного суда, а также его смягчение, которые предлагал президент. Однако продолжение противостояния со стороны протестующих свидетельствует, что их реальные цели — политические.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования.

Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах страаны. Позже Анджей Дуда предложил ослабить ужесточение запрета и предложил оставить легальным проведение абортов в тех случаях, когда выявленные патологии у плода являются для него смертельными.