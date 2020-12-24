Москва, 24 декабря 2020, 15:48 — REGNUM Часть постсоветской элиты России все время заигрывала с идеологией Власова и надеялась, что президент Владимир Путин будет олицетворять именно крайне правый сектор элитной матрицы, но все вышло совершенно иначе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью Владимиру Соловьёву на Youtube-канале «Соловьёв LIVE».
Постсоветский антикоммунизм, осуществивший ниспровержение СССР, держится на трех базовых китах. Первый — либеральный, для которого коммунизм равно тоталитаризм, второй — центристский, для которого коммунизм плох тем, что против прагматики, а также крайний правый антикоммунизм, смыкающийся с фашизмом.
По его словам, вера постсоветской элиты заключалась в том, что сначала либералы возьмут на себя всю грязную работу, окончательно себя скомпрометировав, и вот там придут «эти», то есть крайне правые, и все время речь шла в политике про них.