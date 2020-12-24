Кабул, , 15:36 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром в здании МИД Афганистана в Кабуле, чтобы обсудить мирное решение конфликта в стране, сообщает Antara.

Стороны обменялись идеями, чтобы найти решение нарастающего насильственного конфликта в Афганистане.

Глава МИД Афганистана выразил надежду, что правительство Индонезии продолжит оказывать поддержку стране в достижении мира. Участие Индонезии также укрепит братские отношения и наладит двустороннее сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил индонезийских улемов принять участие в усилиях по достижению мира в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия пригласила конфликтующие в Афганистане стороны посетить Джакарту