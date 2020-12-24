Кабул, 24 декабря 2020, 15:36 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром в здании МИД Афганистана в Кабуле, чтобы обсудить мирное решение конфликта в стране, сообщает Antara.
Стороны обменялись идеями, чтобы найти решение нарастающего насильственного конфликта в Афганистане.
Глава МИД Афганистана выразил надежду, что правительство Индонезии продолжит оказывать поддержку стране в достижении мира. Участие Индонезии также укрепит братские отношения и наладит двустороннее сотрудничество между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил индонезийских улемов принять участие в усилиях по достижению мира в Афганистане.
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