Москва, , 16:00 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект о «зеленой продукции», документ будет внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Проверка на соответствие «зеленой продукции» национальным и межгосударственным стандартам будет проходить в форме добровольной сертификации, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз России.

Планируется, что при производстве «зеленой продукции» будут применять более жёсткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров.

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Законопроектом для такой продукции устанавливаются жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами.

В частности, при производстве будет запрещено ГМО, ряд видов удобрений.

Производители такой улучшенной продукции смогут претендовать на господдержку.

Абрамченко уточнила, что доля экспорта такой продукции может составить 15%.

Законопроект о «зеленой продукции» Госдума обсудит в весеннюю сессию в 2021 году.

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