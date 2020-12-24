Киев, , 15:19 — REGNUM Популярность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является самой высокой среди оппозиционных политсил Украины за последние шесть лет.

Об этом заявляет глава партии, депутат Верховной рады Виктор Медведчук в интервью информационному агентству Bloomberg, материал опубликован сегодня, 24 декабря.

Медведчук заявил, что одна из главных программных задач оппозиционной партии — это сделать все для установления мира в Донбассе, поскольку президент Владимир Зеленский не смог выполнить обещания о мире, которые помогли ему, тогдашнему политическому новичку, одержать убедительную победу на выборах в 2019 году.

«Нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что для прекращения конфликта в Донбассе власть должна выполнять минские соглашения по урегулированию, а также восстанавливать отношения с Россией.

«Я открыто говорю… что мы должны идти той же дорогой с Россией, что нам нужно сделать все, чтобы восстановить отношения. Люди верят в это все больше и больше», — добавил Медведчук.

Также в этом интервью политик раскритиковал деятельность нынешнего парламента и правительства Дениса Шмыгаля, которые, по его мнению, являются неэффективными и не предпринимают действий, направленных на социальную защиту граждан и рост экономики.

Поэтому он не исключил возможность досрочных выборов в Верховную раду.

«Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей», — добавил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине были обнародованы итоги соцопроса, согласно которым работой правительства и парламента в целом граждане решительно недовольны: почти 80% респондентов дали отрицательные оценки, и только около 12% — положительные.

Ранее в декабре СМИ сообщили, что несколько ведущих партий на Украине намерены добиться перевыборов в Раду уже в следующей году.