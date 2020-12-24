Ново-Огарево, Московская область, , 15:09 — REGNUM Вызовы эпидемии наглядно продемонстрировали значение науки и высоких технологий для общественной безопасности и общественного развития. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Попечительского совета МГУ.

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»Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень чётко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека. Ну, а что это такое, напрашивается (ответ)? Здравоохранение, образование, экология, науки и технологии», — заявил Путин.

«Хотел бы именно сегодня, здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год годом науки и технологии», — продолжил он.