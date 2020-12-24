Подгорица, , 15:05 — REGNUM В Черногории объявленное увольнение руководителей компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, начнется 24 декабря. Как пишет издание Dnevne novine, правительство Черногории должно принять решение об увольнении отдельных членов совета директоров госкомпаний.

Приоритетом нового правительства будет смена топ-менеджмента в крупных компаниях, таких как «Аэропорты Черногории», Montenego Airlines, Elektroprivreda Crne Gore, Rudnik uglja, Plantaža и др.

Указанная информация подтверждается заявлением заместителя премьер-министра Дритана Абазовича, который во время поездки в муниципалитет Плевля объявил, что правительство рассмотрит решения об увольнении в некоторых публичных компаниях.

По его словам, если Черногория хочет стать частью европейской семьи, ей придется изменить свое поведение.

«Амбициозное отношение к госбюджету и местному бюджету госкомпаний кажется чем-то другим — с этим надо бороться. Лично я бы не стал говорить о решениях, но думаю, что изменение будет логичным», — заключил Абазович.